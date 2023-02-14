Официальное зеркало казино Вавада

Добро пожаловать на официальный сайт Вавада – проверенный гемблерский ресурс азартных игр на любой вкус. Регистрируйтесь прямо сейчас и получите приветственный бонус до 1 000 $ и 100 фриспинов. Показатели RTP игровых слотов – более 95%.

Работа казино запрещена на территории РФ и регулярно блокируется сотрудниками РКН. Если вы столкнулись с блокировкой главного сайта – используйте рабочее зеркало, которое поможет получить доступ к разделу «Личный кабинет» и заработку в любое время. Зеркало Vavada – это альтернативный домен, который регулярно обновляется и дает гемблерам возможность обхода блокировок.

Основные характеристики казино Вавада

Название Vavada Официальный сайт www.vavada.com Рабочее зеркало 2023 www.vavada2.com Год основания 2017 Лицензия 8048/JAZ Antillephone N.V., Кюрасао Системы платежей VISA, MasterCard, Bitcoin, Ethereum, Tether, Monetix, Piastrix, ВебМани, Skrill, Neteller Мин. депозит 500 рублей Мин. вывод 1 000 рублей Время зачисления От 5 минут до 24 часов Стартовый бонус 1 000 $ + 100 фриспинов

Рабочее зеркало Вавада на сегодня

Роскомнадзор регулярно находит и блокирует сайт казино Vavada из-за отсутствия российской лицензии. Альтернативные адреса создаются регулярно, не нарушая стабильность игр и заработок гемблеров. Повторная регистрация через зеркало не требуется, игроки могут использовать свои данные для авторизации.

Доступ к актуальным зеркалам казино можно получить по следующим ссылкам:

vavada7.site вавада99.ру va-va-da.club vavada.ru vavada-888.vip vavada222.ru vavada1.ру vavada777.net vavada11.рф vavada220.casino va-va-da.com vavada111.vip

Справка. Еще 1 способ найти зеркало Вавада – написать в саппорт или лайв чат, задав соответствующий вопрос. Среднее время ожидания отклика – 10 минут.

Как зарегистрироваться на официальном сайте Vavada

Чтобы делать ставки в казино Вавада и зарабатывать на игровых слотах, нужно пройти процедуру регистрации. Создание аккаунта займет всего пару минут и даст вам доступ ко всем развлечениям сайта.

Пошаговая инструкция:

Посетить главную страницу казино. Кликнуть на клавишу «Регистрация». Указать мобильный номер или рабочий имейл. Выбрать валюту игрового счета. Придумать сложный пароль для аккаунта. Ознакомиться с правилами казино Vavada и согласиться с ними, установив галочку. Подтвердить имейл, кликнув на ссылку, отправленную по указанному адресу. Еще раз тапнуть на «Регистрацию».

Правила регистрации казино Вавада

Новыми клиентами игорного заведения могут стать только совершеннолетние гемблеры. Паспорт при регистрации не обязателен, но он потребуется для прохождения верификации и вывода денег после выигрыша. Vavada запрещает мультиаккаунтинг, использование игрового депозита для сторонних финансовых транзакций и регистрацию с чужими персональными/банковскими данными. Вывод средств возможен только на те же реквизиты, с которых ранее был пополнен депозит.

Важно! Нарушения правил караются заморозкой денежных средств или полной блокировкой по IP-адресу.

Вход в личный кабинет

Зайти в игровой аккаунт казино Vavada с территории РФ быстрее всего можно с нашего сайта. Полноценный доступ к азартным играм, бонусам и развлечениям вы получите сразу после создания аккаунта и получения данных для авторизации.

Альтернативный способ входа в ЛК – через рабочее зеркало, полностью идентичное главному порталу. Чтобы войти в Ваваду, тапните на «Вход», затем введите логин и пароль.

Справка. При возникновении сложностей со входом – обратитесь в саппорт. Не стоит создавать еще один игровой акк, т.к. это будет расценено как мультиаккаунтинг, из-за которого гемблера могут забанить.

Приветственные бонусы и фриспины казино Vavada 2023

У новичков и постоянных клиентов есть отличный шанс оценить бонусную систему игорного клуба. Главные поощрения от администрации казино на сегодняшний день:

Приветственный бонус для новичков – составляет +100% к сумме первого депозита. Максимальный лимит – не более 1 000 $. Минимальная сумма депозита для участия в акции – от 500 рублей и выше. Вейджер для вывода средств – х35. Фриспины (бесплатные вращения в слотах) – до +100 спинов. Минималка пополнения для получения бонуса – от 1 000 рублей. Использовать вращения можно в автоматах с высоким показателем отдачи – Razor Shark. Вейджер отыгрыша – х20.

Важно! Вывод бонусных начислений возможен только после отыгрыша на условиях казино. Срок отыгрыша – 7 дней с момента начисления. Если отыгрыш будет выполнен в неполном объеме или не будет отыгран – он сгорает, без права на повторное начисление.

Правила начисления и отыгрыша бонусов

Принимать участие в акциях могут только зарегистрированные пользователи игорного клуба. Приветственные бонусы начисляются единоразово, совершеннолетним клиентам. Во время отыгрыша нельзя оформлять заявки на вывод средств и пытаться оформить получение бонусов повторно. В противном случае, поощрение будет аннулировано, а аккаунт может быть временно заморожен.

Дополнительная бонусная привилегия для гемблеров клуба Vavada – программа начисления кэшбэка. Частичный возврат ставок начисляется в размере до 10%, в начале каждого месяца, 1-го числа. Проверить статус акций и кэшбека можно авторизовавшись на нашем сайте, в разделе «Личный кабинет».

Справка. Игроки могут отказываться как от отыгрыша, так и от подарков казино. Помните, в данном случае, все средства, полученные в результате отыгрыша бонусов так же будут списаны.

VIP-статус и программа лояльности казино Вавада

Для активных гемблеров разработана выгодная бонусная программа. Чтобы принять в ней участие не потребуется дополнительных усилий или соблюдения условий. Единственное требование – делать ставки на реальный депозит.

Чем больше вы играете, тем выше поднимается привилегированный статус и увеличивается процент начисления кешбека:

новичок – получает +2% кэшбэка, независимо от суммы ставок. Вейджер на отыгрыш средств – х5;

игрок – минимальная сумма ставок в месяц – от 15$. Начисление +2%, с вейджером х5;

бронза – ставки на сумму 250$. Возврат средств – 3% с отыгрышем х5;

серебро – игра в слотах на 4 000$ в месяц. Кешбэк – 5%, х3 для отыгрыша;

золото – ставки на 8 000$. Возврат средств 7%, вейджер – х3;

платина – самый привилегированный игровой статус клиента. Необходимая сумма ставок в месяц – от 50 000 $. Вейджер для вывода х3, кэшбэк – 10%.

Игровые статусы в программе лояльности повышаются автоматически, когда клиент активно проводит время на сайте и делает ставки на определенную сумму в течение 1-го месяца. Статус может быть понижен, если сумма ставок не дотягивает до лимита, нужного для поддержания привилегии в следующем месяце. Самые активные игроки получают персональные приглашения на турниры и VIP-соревнования призами, а также промокоды с фриспинами.

Мобильная версия официального сайта Vavada

Для создания игрового портала использовались современные технологии разработки и шаблоны, которые позволяют ему сотрудничать с любым ПО и мобильными устройствами. Адаптивная версия сайта казино Вавада автоматически подстраивается под любое разрешение экрана и отлично работает, без лагов. Мобильная версия предлагает игрокам те же опции, развлечения и программы лояльности, что и основной портал.

Запуск версии займет считанные секунды. Гемблеры могут использовать для ставок любой вариант:

Бездепозитная игра с автоматами в демо-режиме – доступна всем посетителям нашего сайта без дополнительных условий. Такой вариант идеален для новичков, которые хотят разобраться в работе игорного клуба и принципах работы слотов. Единственный недостаток – отсутствие вывода выигрыша в реальные деньги, даже если вам удастся сорвать хороший куш. Игры на реальные деньги, с обязательной регистрацией и бонусами – доступны после создания аккаунта и авторизации. Вы сможете получить до 1 000 $ и +100 фриспинов на счет, а также высокие шансы на стабильный заработок.

Справка. Главное условие для посещения зеркала мобильной версии Vavada – бесперебойный доступ к интернету, везение и грамотное распоряжение банкроллом.

Приложение казино Вавада на Android и iPhone

Игроки все чаще посещают игорные заведения и делают ставки именно с мобильных устройств, через приложения. Это значительно экономит время и расход трафика. Главное преимущество софта – отсутствие необходимости поиска зеркал.

Используя мобильное приложение Vavada, гемблеры получают доступ ко всем необходимым опциям:

регистрация/авторизация в личном кабинете;

получение бонусов, участие в акциях, турнирах, программе лояльности;

пополнение депозита/вывод средств;

связь с техподдержкой в любое время;

игры в слоты и другие азартные развлечения;

несколько языковых версий клуба;

постоянный доступ к ставкам из любой точки мира.

Скачивайте актуальную версию приложения Вавада для Андроида и Айфона на нашем сайте, погружайтесь в мир развлечений прямо сейчас! Новичков ждет приветственный бонус в размере + 1 000$ и 100 фриспинов для игровых автоматов.

Игровые автоматы Vavada

На данный момент, в казино представлены более 50 мировых разработчиков и больше 2 000 игровых слотов с высоким показателем RTP. Здесь можно найти развлечения на любой вкус: от классических, барабанных автоматов до слотов с современной 3D-графикой от производителей: Microgaming, Igrosoft, NetEnt, Play’n Go, Endorphina, Pragmatic Play, Betsoft, iSoftBet и многих других.

Портал поддерживает:

Слоты – с расширенным полем или стандартным, более 100 различных тематик. Настольные игры – покер, блэкджек, рулетка, 21, баккара, и др. Лотерейные развлечения – скретч-карты, лотерейные розыгрыши.

Справка. При возникновении любых вопросов, связанных с работой казино или играми – обращайтесь к нашим сотрудникам техподдержки, подробно описав проблему. Среднее время отклика – не более 10 минут. Любые вопросы решаем в кратчайшие сроки.

Раздел Live-казино в казино Вавада

Отдельный раздел с азартными развлечениями от Вавады смогут оценить все любители карточных игр. У нас представлены основные, известные разработчики азартного мира, такие как: Microgaming, Playtech, NetEnt и многие другие. Зарегистрированных клиентов ждут игры в блэкджек, баккару, покер и Live-рулетку с живыми дилерами и красочной графикой.

Благодаря современному алгоритму безопасности MD5 игроки могут не переживать о честности игр и безопасности личной информации. Вы можете самостоятельно выбирать игровую валюту – доллары, российские рубли, польские злотые или евро. Все игры, ставки и вывод средств будут доступны сразу после создания аккаунта и пополнения депозита на минимальную сумму. Можно сорвать крупный выигрыш даже на мелких ставках. Максимальный показатель кэфа в азартных играх – 1 000 000 кредитов.

Депозит и вывод денег в Vavada

Пополнение счета и вывод доступны только авторизованным клиентам сайта, которые заполнили пустые поля в профиле игрока и внесли на игровой счет от 50 рублей и более. Гемблеры могут воспользоваться любыми платежными системами, предложенными на сайте:

Вид платежной системы Минимальный депозит Срок зачисления средств Банковские карты Visa/МИР/Mastercard От 500 рублей До 3-х рабочих дней Электронные кошельки Qiwi, ВебМани От 50 рублей От 10 минут до 1 часа Криптовалюта От 0,0001 BTC От 5 минут до 3-х часов Другие системы платежей Neteller/Skrill/EcoPayz От 100 рублей До 2-х часов Apple Pay, Mobile payment От 100 рублей До 1 часа

Вы можете пополнить счет и вывести средства в Вавада в любое время. Заявки на выполнение финансовых транзакций рассматриваются в кратчайшие сроки.

Важно! Помните, вывод средств доступен только на те же реквизиты, что использовались ранее для пополнения депозита. Персональные данные игрока должны совпадать с платежными реквизитами. При использовании чужих данных аккаунт может быть заблокирован.

При выводе средств на более чем 1 000$, требуется прохождение процедуры верификации с отправкой дополнительных сведений (скан паспорта). Срок ожидания обработки заявки – до 5-ти рабочих дней.

Партнерская программа казино Vavada

Партнерка игорного клуба Вавада поможет получить дополнительный заработок всем желающим. Максимальная сумма выплат за сотрудничество – не более 40% от выручки казино.

Vavada не принимает трафик от резидентов США, Англии, Италии и Испании. Большую часть участников партнерской программы составляют:

россияне;

белорусы;

украинцы;

казахи;

жители других стран ЕС.

Резиденты могут использовать для заработка систему, предложенную казино или разработать свою методику для привлечения новых игроков на сайт Вавада. Оптимальный вариант трафика – из тематических обзорных сайтов, социальных сетей, рекламы.

Как заработать в партнерке

Наиболее востребованный способ, привлекающий клиентов – это стримы игроков. Они показывают, что выигрыши реальны, условия игр просты, а куши могут срывать обычные гемблеры по всему миру.

Отзывы о работе казино в социальных сетях: снимки игроков со скринами своих страниц и выигрышами, видеозаписи, доказывающие стабильность заработка и честность игр со стороны клуба – еще 1 способ показать, как выглядит картинка «изнутри».

Чтобы зарабатывать в казино, можно использовать один из способов или оба сразу:

Зарегистрироваться, пополнить депозит и придерживаться рабочей игровой и финансовой стратегии. Участвовать в партнерской программе казино и получать до 40% прибыли, без дополнительных условий отыгрыша.

Служба поддержки 24/7

При возникновении сложностей или вопросов, связанных с казино – вы можете написать обращение в саппорт в любое время. Сотрудники обрабатывают входящие запросы без перерывов и выходных. Среднее время отклика – не более 10 минут.

Выберите любой способ связи с техподдержкой из предложенных на сайте. Самый быстрый способ связи с ТП:

live-чат, расположен в правом углу, в нижней части главной страницы;

скайп или номер горячей линии;

имейл казино Vavada – [email protected]

Сотрудники саппорта смогут отвечать на все русскоязычные вопросы. Вы сможете узнать информацию об актуальных акциях, бонусных предложениях, промокодах, турнирах, уточнить условия отыгрыша активной акции, узнать адрес рабочего зеркала на сегодня и многое другое.

Игры в казино Вавада без регистрации

Проверка игровых слотов доступна и в демо-режиме, регистрация не обязательна. В данной версии вы сможете протестировать любые автоматы бесплатно, понять принцип их работы и выбрать то, что больше всего понравится. Чтобы делать ставки – используйте виртуальные кредиты в неограниченном количестве. Главный минус демо-режима – отсутствие возможности вывода средств, даже при крупном выигрыше.

Важно! Игры на реальные деньги доступны только после регистрации на сайте Vavada, также, как и приветственный бонус и начисление других поощрений. Бонус для новичков в 2023 году – 1 000 $ и +100 фриспинов.

Денег надо – играй в Вавада

Самая известная и вирусная реклама игорного клуба звучит именно так. Многие игроки запомнили название казино благодаря этому слогану и нашли свой идеальный способ стабильного заработка в интернете.

Почему стоит играть в Vavada?

Игорный клуб Вавада – это уникальный гемблинг-проект, благодаря которому игроки могут не просто приятно проводить время, но и срывать куши на своем увлечении. Казино ценит каждого клиента и регулярно дарит им поощрительные бонусы. Новички могут получить 1 000$ +100 бесплатных вращений на игровые автоматы.

Протестировать автоматы и игры заведения можно в демо-режиме, без регистрации и пополнения депозита. Создавайте аккаунт прямо сейчас и испытайте свою удачу!

Вопросы и ответы о казино Вавада

Как найти официальное зеркало и зайти в казино Vavada? Найти рабочее зеркало вы всегда можете на нашем сайте или обратившись в саппорт. Альтернативный способ – вбить в поисковик соответствующий запрос и найти зеркало самостоятельно. Как начать зарабатывать и обыграть казино? Перед регистрацией попробуйте свои силы с виртуальным счетом, в демонстрационном режиме. Как только вникните в суть игр и найдете то, что вам нравится – регистрируйтесь на сайте. Внимательно заполните персональную информацию в личном кабинете, внесите на депозит минимальную сумму. Обыгрывать казино – вполне реально, нужно лишь научиться грамотно распоряжаться банкроллом и придерживаться эффективной игровой стратегии. Как вывести деньги в казино Вавада? Перевод средств в реальные деньги доступен только совершеннолетним пользователям, прошедшим верификацию, с достаточным балансом. Обработка заявок на вывод работает круглосуточно. Вы можете использовать любой способ перевода, предложенный на сайте: банковские карты, электронные кошельки, криптовалюта и другие платежные системы. Как отыгрывать бонусы в акциях Vavada? Условия отыгрыша зависят от конкретной акции. С условиями предоставления бонуса и его использования можно ознакомиться на нашем сайте. Для большинства поощрений предусмотрены вейджеры – количество ставок, необходимое для вывода суммы в реальные деньги. Как играть на деньги через зеркало Вавада? Игры и ставки через зеркало полностью идентичны процессам на основном сайте. Все данные игрока автоматически подтягиваются в профиль сразу после авторизации. Пополните баланс, выберите раздел и вид развлечений и начинайте делать ставки. Как восстановить аккаунт через официальное зеркало Vavada casino? Вы можете восстановить личный кабинет, используя данные, которые вводили для авторизации на другом домене клуба. Все зеркала и официальный сайт используют для работы одну базу данных и синхронизируются друг с другом.

Обзор казино Vavada