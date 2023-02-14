Официальное зеркало казино Вавада
Добро пожаловать на официальный сайт Вавада – проверенный гемблерский ресурс азартных игр на любой вкус. Регистрируйтесь прямо сейчас и получите приветственный бонус до 1 000 $ и 100 фриспинов. Показатели RTP игровых слотов – более 95%.Перейти в казино Vavada
Работа казино запрещена на территории РФ и регулярно блокируется сотрудниками РКН. Если вы столкнулись с блокировкой главного сайта – используйте рабочее зеркало, которое поможет получить доступ к разделу «Личный кабинет» и заработку в любое время. Зеркало Vavada – это альтернативный домен, который регулярно обновляется и дает гемблерам возможность обхода блокировок.
Основные характеристики казино Вавада
|Название
|Vavada
|Официальный сайт
|www.vavada.com
|Рабочее зеркало 2023
|www.vavada2.com
|Год основания
|2017
|Лицензия
|8048/JAZ Antillephone N.V., Кюрасао
|Системы платежей
|VISA, MasterCard, Bitcoin, Ethereum, Tether, Monetix, Piastrix, ВебМани, Skrill, Neteller
|Мин. депозит
|500 рублей
|Мин. вывод
|1 000 рублей
|Время зачисления
|От 5 минут до 24 часов
|Стартовый бонус
|1 000 $ + 100 фриспинов
Рабочее зеркало Вавада на сегодня
Роскомнадзор регулярно находит и блокирует сайт казино Vavada из-за отсутствия российской лицензии. Альтернативные адреса создаются регулярно, не нарушая стабильность игр и заработок гемблеров. Повторная регистрация через зеркало не требуется, игроки могут использовать свои данные для авторизации.
Доступ к актуальным зеркалам казино можно получить по следующим ссылкам:
|vavada7.site
|вавада99.ру
|va-va-da.club
|vavada.ru
|vavada-888.vip
|vavada222.ru
|vavada1.ру
|vavada777.net
|vavada11.рф
|vavada220.casino
|va-va-da.com
|vavada111.vip
Справка. Еще 1 способ найти зеркало Вавада – написать в саппорт или лайв чат, задав соответствующий вопрос. Среднее время ожидания отклика – 10 минут.
Как зарегистрироваться на официальном сайте Vavada
Чтобы делать ставки в казино Вавада и зарабатывать на игровых слотах, нужно пройти процедуру регистрации. Создание аккаунта займет всего пару минут и даст вам доступ ко всем развлечениям сайта.
Пошаговая инструкция:
- Посетить главную страницу казино.
- Кликнуть на клавишу «Регистрация».
- Указать мобильный номер или рабочий имейл.
- Выбрать валюту игрового счета.
- Придумать сложный пароль для аккаунта.
- Ознакомиться с правилами казино Vavada и согласиться с ними, установив галочку.
- Подтвердить имейл, кликнув на ссылку, отправленную по указанному адресу.
- Еще раз тапнуть на «Регистрацию».
Правила регистрации казино Вавада
Новыми клиентами игорного заведения могут стать только совершеннолетние гемблеры. Паспорт при регистрации не обязателен, но он потребуется для прохождения верификации и вывода денег после выигрыша. Vavada запрещает мультиаккаунтинг, использование игрового депозита для сторонних финансовых транзакций и регистрацию с чужими персональными/банковскими данными. Вывод средств возможен только на те же реквизиты, с которых ранее был пополнен депозит.
Важно! Нарушения правил караются заморозкой денежных средств или полной блокировкой по IP-адресу.
Вход в личный кабинет
Зайти в игровой аккаунт казино Vavada с территории РФ быстрее всего можно с нашего сайта. Полноценный доступ к азартным играм, бонусам и развлечениям вы получите сразу после создания аккаунта и получения данных для авторизации.
Альтернативный способ входа в ЛК – через рабочее зеркало, полностью идентичное главному порталу. Чтобы войти в Ваваду, тапните на «Вход», затем введите логин и пароль.
Справка. При возникновении сложностей со входом – обратитесь в саппорт. Не стоит создавать еще один игровой акк, т.к. это будет расценено как мультиаккаунтинг, из-за которого гемблера могут забанить.
Приветственные бонусы и фриспины казино Vavada 2023
У новичков и постоянных клиентов есть отличный шанс оценить бонусную систему игорного клуба. Главные поощрения от администрации казино на сегодняшний день:
- Приветственный бонус для новичков – составляет +100% к сумме первого депозита. Максимальный лимит – не более 1 000 $. Минимальная сумма депозита для участия в акции – от 500 рублей и выше. Вейджер для вывода средств – х35.
- Фриспины (бесплатные вращения в слотах) – до +100 спинов. Минималка пополнения для получения бонуса – от 1 000 рублей. Использовать вращения можно в автоматах с высоким показателем отдачи – Razor Shark. Вейджер отыгрыша – х20.
Важно! Вывод бонусных начислений возможен только после отыгрыша на условиях казино. Срок отыгрыша – 7 дней с момента начисления. Если отыгрыш будет выполнен в неполном объеме или не будет отыгран – он сгорает, без права на повторное начисление.
Правила начисления и отыгрыша бонусов
Принимать участие в акциях могут только зарегистрированные пользователи игорного клуба. Приветственные бонусы начисляются единоразово, совершеннолетним клиентам. Во время отыгрыша нельзя оформлять заявки на вывод средств и пытаться оформить получение бонусов повторно. В противном случае, поощрение будет аннулировано, а аккаунт может быть временно заморожен.
Дополнительная бонусная привилегия для гемблеров клуба Vavada – программа начисления кэшбэка. Частичный возврат ставок начисляется в размере до 10%, в начале каждого месяца, 1-го числа. Проверить статус акций и кэшбека можно авторизовавшись на нашем сайте, в разделе «Личный кабинет».
Справка. Игроки могут отказываться как от отыгрыша, так и от подарков казино. Помните, в данном случае, все средства, полученные в результате отыгрыша бонусов так же будут списаны.
VIP-статус и программа лояльности казино Вавада
Для активных гемблеров разработана выгодная бонусная программа. Чтобы принять в ней участие не потребуется дополнительных усилий или соблюдения условий. Единственное требование – делать ставки на реальный депозит.
Чем больше вы играете, тем выше поднимается привилегированный статус и увеличивается процент начисления кешбека:
- новичок – получает +2% кэшбэка, независимо от суммы ставок. Вейджер на отыгрыш средств – х5;
- игрок – минимальная сумма ставок в месяц – от 15$. Начисление +2%, с вейджером х5;
- бронза – ставки на сумму 250$. Возврат средств – 3% с отыгрышем х5;
- серебро – игра в слотах на 4 000$ в месяц. Кешбэк – 5%, х3 для отыгрыша;
- золото – ставки на 8 000$. Возврат средств 7%, вейджер – х3;
- платина – самый привилегированный игровой статус клиента. Необходимая сумма ставок в месяц – от 50 000 $. Вейджер для вывода х3, кэшбэк – 10%.
Игровые статусы в программе лояльности повышаются автоматически, когда клиент активно проводит время на сайте и делает ставки на определенную сумму в течение 1-го месяца. Статус может быть понижен, если сумма ставок не дотягивает до лимита, нужного для поддержания привилегии в следующем месяце. Самые активные игроки получают персональные приглашения на турниры и VIP-соревнования призами, а также промокоды с фриспинами.
Мобильная версия официального сайта Vavada
Для создания игрового портала использовались современные технологии разработки и шаблоны, которые позволяют ему сотрудничать с любым ПО и мобильными устройствами. Адаптивная версия сайта казино Вавада автоматически подстраивается под любое разрешение экрана и отлично работает, без лагов. Мобильная версия предлагает игрокам те же опции, развлечения и программы лояльности, что и основной портал.
Запуск версии займет считанные секунды. Гемблеры могут использовать для ставок любой вариант:
- Бездепозитная игра с автоматами в демо-режиме – доступна всем посетителям нашего сайта без дополнительных условий. Такой вариант идеален для новичков, которые хотят разобраться в работе игорного клуба и принципах работы слотов. Единственный недостаток – отсутствие вывода выигрыша в реальные деньги, даже если вам удастся сорвать хороший куш.
- Игры на реальные деньги, с обязательной регистрацией и бонусами – доступны после создания аккаунта и авторизации. Вы сможете получить до 1 000 $ и +100 фриспинов на счет, а также высокие шансы на стабильный заработок.
Справка. Главное условие для посещения зеркала мобильной версии Vavada – бесперебойный доступ к интернету, везение и грамотное распоряжение банкроллом.
Приложение казино Вавада на Android и iPhone
Игроки все чаще посещают игорные заведения и делают ставки именно с мобильных устройств, через приложения. Это значительно экономит время и расход трафика. Главное преимущество софта – отсутствие необходимости поиска зеркал.
Используя мобильное приложение Vavada, гемблеры получают доступ ко всем необходимым опциям:
- регистрация/авторизация в личном кабинете;
- получение бонусов, участие в акциях, турнирах, программе лояльности;
- пополнение депозита/вывод средств;
- связь с техподдержкой в любое время;
- игры в слоты и другие азартные развлечения;
- несколько языковых версий клуба;
- постоянный доступ к ставкам из любой точки мира.
Скачивайте актуальную версию приложения Вавада для Андроида и Айфона на нашем сайте, погружайтесь в мир развлечений прямо сейчас! Новичков ждет приветственный бонус в размере + 1 000$ и 100 фриспинов для игровых автоматов.
Игровые автоматы Vavada
На данный момент, в казино представлены более 50 мировых разработчиков и больше 2 000 игровых слотов с высоким показателем RTP. Здесь можно найти развлечения на любой вкус: от классических, барабанных автоматов до слотов с современной 3D-графикой от производителей: Microgaming, Igrosoft, NetEnt, Play’n Go, Endorphina, Pragmatic Play, Betsoft, iSoftBet и многих других.
Портал поддерживает:
- Слоты – с расширенным полем или стандартным, более 100 различных тематик.
- Настольные игры – покер, блэкджек, рулетка, 21, баккара, и др.
- Лотерейные развлечения – скретч-карты, лотерейные розыгрыши.
Справка. При возникновении любых вопросов, связанных с работой казино или играми – обращайтесь к нашим сотрудникам техподдержки, подробно описав проблему. Среднее время отклика – не более 10 минут. Любые вопросы решаем в кратчайшие сроки.
Раздел Live-казино в казино Вавада
Отдельный раздел с азартными развлечениями от Вавады смогут оценить все любители карточных игр. У нас представлены основные, известные разработчики азартного мира, такие как: Microgaming, Playtech, NetEnt и многие другие. Зарегистрированных клиентов ждут игры в блэкджек, баккару, покер и Live-рулетку с живыми дилерами и красочной графикой.
Благодаря современному алгоритму безопасности MD5 игроки могут не переживать о честности игр и безопасности личной информации. Вы можете самостоятельно выбирать игровую валюту – доллары, российские рубли, польские злотые или евро. Все игры, ставки и вывод средств будут доступны сразу после создания аккаунта и пополнения депозита на минимальную сумму. Можно сорвать крупный выигрыш даже на мелких ставках. Максимальный показатель кэфа в азартных играх – 1 000 000 кредитов.
Депозит и вывод денег в Vavada
Пополнение счета и вывод доступны только авторизованным клиентам сайта, которые заполнили пустые поля в профиле игрока и внесли на игровой счет от 50 рублей и более. Гемблеры могут воспользоваться любыми платежными системами, предложенными на сайте:
|Вид платежной системы
|Минимальный депозит
|Срок зачисления средств
|Банковские карты Visa/МИР/Mastercard
|От 500 рублей
|До 3-х рабочих дней
|Электронные кошельки Qiwi, ВебМани
|От 50 рублей
|От 10 минут до 1 часа
|Криптовалюта
|От 0,0001 BTC
|От 5 минут до 3-х часов
|Другие системы платежей Neteller/Skrill/EcoPayz
|От 100 рублей
|До 2-х часов
|Apple Pay, Mobile payment
|От 100 рублей
|До 1 часа
Вы можете пополнить счет и вывести средства в Вавада в любое время. Заявки на выполнение финансовых транзакций рассматриваются в кратчайшие сроки.
Важно! Помните, вывод средств доступен только на те же реквизиты, что использовались ранее для пополнения депозита. Персональные данные игрока должны совпадать с платежными реквизитами. При использовании чужих данных аккаунт может быть заблокирован.
При выводе средств на более чем 1 000$, требуется прохождение процедуры верификации с отправкой дополнительных сведений (скан паспорта). Срок ожидания обработки заявки – до 5-ти рабочих дней.
Партнерская программа казино Vavada
Партнерка игорного клуба Вавада поможет получить дополнительный заработок всем желающим. Максимальная сумма выплат за сотрудничество – не более 40% от выручки казино.
Vavada не принимает трафик от резидентов США, Англии, Италии и Испании. Большую часть участников партнерской программы составляют:
- россияне;
- белорусы;
- украинцы;
- казахи;
- жители других стран ЕС.
Резиденты могут использовать для заработка систему, предложенную казино или разработать свою методику для привлечения новых игроков на сайт Вавада. Оптимальный вариант трафика – из тематических обзорных сайтов, социальных сетей, рекламы.
Как заработать в партнерке
Наиболее востребованный способ, привлекающий клиентов – это стримы игроков. Они показывают, что выигрыши реальны, условия игр просты, а куши могут срывать обычные гемблеры по всему миру.
Отзывы о работе казино в социальных сетях: снимки игроков со скринами своих страниц и выигрышами, видеозаписи, доказывающие стабильность заработка и честность игр со стороны клуба – еще 1 способ показать, как выглядит картинка «изнутри».
Чтобы зарабатывать в казино, можно использовать один из способов или оба сразу:
- Зарегистрироваться, пополнить депозит и придерживаться рабочей игровой и финансовой стратегии.
- Участвовать в партнерской программе казино и получать до 40% прибыли, без дополнительных условий отыгрыша.
Служба поддержки 24/7
При возникновении сложностей или вопросов, связанных с казино – вы можете написать обращение в саппорт в любое время. Сотрудники обрабатывают входящие запросы без перерывов и выходных. Среднее время отклика – не более 10 минут.
Выберите любой способ связи с техподдержкой из предложенных на сайте. Самый быстрый способ связи с ТП:
- live-чат, расположен в правом углу, в нижней части главной страницы;
- скайп или номер горячей линии;
- имейл казино Vavada – [email protected]
Сотрудники саппорта смогут отвечать на все русскоязычные вопросы. Вы сможете узнать информацию об актуальных акциях, бонусных предложениях, промокодах, турнирах, уточнить условия отыгрыша активной акции, узнать адрес рабочего зеркала на сегодня и многое другое.
Игры в казино Вавада без регистрации
Проверка игровых слотов доступна и в демо-режиме, регистрация не обязательна. В данной версии вы сможете протестировать любые автоматы бесплатно, понять принцип их работы и выбрать то, что больше всего понравится. Чтобы делать ставки – используйте виртуальные кредиты в неограниченном количестве. Главный минус демо-режима – отсутствие возможности вывода средств, даже при крупном выигрыше.
Важно! Игры на реальные деньги доступны только после регистрации на сайте Vavada, также, как и приветственный бонус и начисление других поощрений. Бонус для новичков в 2023 году – 1 000 $ и +100 фриспинов.
Денег надо – играй в Вавада
Самая известная и вирусная реклама игорного клуба звучит именно так. Многие игроки запомнили название казино благодаря этому слогану и нашли свой идеальный способ стабильного заработка в интернете.
Почему стоит играть в Vavada?
Игорный клуб Вавада – это уникальный гемблинг-проект, благодаря которому игроки могут не просто приятно проводить время, но и срывать куши на своем увлечении. Казино ценит каждого клиента и регулярно дарит им поощрительные бонусы. Новички могут получить 1 000$ +100 бесплатных вращений на игровые автоматы.
Протестировать автоматы и игры заведения можно в демо-режиме, без регистрации и пополнения депозита. Создавайте аккаунт прямо сейчас и испытайте свою удачу!
Вопросы и ответы о казино Вавада
Найти рабочее зеркало вы всегда можете на нашем сайте или обратившись в саппорт. Альтернативный способ – вбить в поисковик соответствующий запрос и найти зеркало самостоятельно.
Перед регистрацией попробуйте свои силы с виртуальным счетом, в демонстрационном режиме. Как только вникните в суть игр и найдете то, что вам нравится – регистрируйтесь на сайте. Внимательно заполните персональную информацию в личном кабинете, внесите на депозит минимальную сумму. Обыгрывать казино – вполне реально, нужно лишь научиться грамотно распоряжаться банкроллом и придерживаться эффективной игровой стратегии.
Перевод средств в реальные деньги доступен только совершеннолетним пользователям, прошедшим верификацию, с достаточным балансом. Обработка заявок на вывод работает круглосуточно. Вы можете использовать любой способ перевода, предложенный на сайте: банковские карты, электронные кошельки, криптовалюта и другие платежные системы.
Условия отыгрыша зависят от конкретной акции. С условиями предоставления бонуса и его использования можно ознакомиться на нашем сайте. Для большинства поощрений предусмотрены вейджеры – количество ставок, необходимое для вывода суммы в реальные деньги.
Игры и ставки через зеркало полностью идентичны процессам на основном сайте. Все данные игрока автоматически подтягиваются в профиль сразу после авторизации. Пополните баланс, выберите раздел и вид развлечений и начинайте делать ставки.
Вы можете восстановить личный кабинет, используя данные, которые вводили для авторизации на другом домене клуба. Все зеркала и официальный сайт используют для работы одну базу данных и синхронизируются друг с другом.